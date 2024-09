Pigiama Run, già oltre 700 adesioni alla corsa solidale: iscrizioni ancora aperte

A pois, a righe, lunghi, corti, divertenti, ma anche eleganti. Mai così tanti pigiami riempiranno oltre 40 città italiane come quelli in occasione della Pigiama Run. La storica corsa in pigiama di Lilt (Lega italiana lotta ai tumori) a sostegno dei bambini malati di tumore quest’anno arriva per la prima volta anche a Bergamo nel mese del Gold Ribbon, il nastrino d’oro simbolo della sensibilizzazione sui tumori pediatrici. Partenza venerdì 20 settembre alle 19 dal Parco Suardi: da qui si snoderà un tragitto ad anello di 4,5 chilometri disegnato per persone di tutte le età, compresi i bambini. Il percorso attraverserà il centro della città.

Si stima che siano 1.400 i bambini e 800 gli adolescenti che si ammalano ogni anno di cancro in Italia. Si correrà o si camminerà rigorosamente in pigiama per manifestare vicinanza e solidarietà a chi in pigiama sta tutto il giorno: i bambini malati e, in particolare, i bambini malati di cancro.

Al Parco Suardi, già dalle 17 sarà allestito un village con animazione e punti ristoro, che resterà aperto fino alle 22. Nel 2023 sono stati raccolti in tutta Italia 400mila euro grazie alla partecipazione di 12mila persone in 24 città italiane, ma anche di 25 aziende che hanno iscritto team di dipendenti, con il sostegno di 14 brand partner nazionali e di 68 brand partner locali. L’obiettivo per quest’anno è superare questi numeri.