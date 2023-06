Piove, l’erba cresce troppo nei quartieri. Il Comune fa fatica a «rincorrerla»

La pioggia, tanto sospirata e attesa negli ultimi mesi contraddistinti dalla siccità, è finalmente arrivata. Ma con le precipitazioni si è presentato il problema relativo al taglio dell’erba nelle aree verdi cittadine. Negli ultimi giorni numerosi residenti hanno scritto e contattato la nostra redazione e gli uffici comunali per segnalare l’eccessiva altezza del manto erboso, tra giardini e aiuole. Anche il consigliere comunale Alberto Ribolla (Lega) ha depositato nei giorni scorsi un’interrogazione a risposta scritta . «Premesso che la ciclopedonale Green Way è molto frequentata dai cittadini di Bergamo e non solo – fa presente Ribolla –, segnalo che, in prossimità dell’area cani di Valverde, buona parte del prato è inaccessibile a causa dell’erba altissima e la panchina è addirittura sommersa dal verde. Chiedo a sindaco e Giunta se siano a conoscenza della situazione e se non intendano intervenire per manutenere un’area così frequentata».