«Pirata» della strada a Curno investe motociclista e scappa: ancora in corso le ricerche

L’incidente è avvenuto in territorio di Curno, dove la Briantea prende il nome di via Bergamo, all’altezza del pub birreria Wiener Haus e del negozio Conbipel. In base al racconto dei testimoni e alla ricostruzione effettuata dalla Polizia stradale, pare che un’utilitaria di colore grigio si sia immessa sulla Briantea dal piazzale della birreria, mentre da Ponte San Pietro, diretta verso Bergamo, sopraggiungeva la Ducati 600 condotta dal 34enne. Il giovane, nato in Sicilia ma residente a Terno d’Isola, nello schianto è stato sbalzato a terra, dopo un volo di parecchi metri, fermandosi a bordo strada, così come la sua moto. Cosciente, lamentava forti dolori. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo e l’automedica a bordo della quale il giovane è stato portato al «Papa Giovanni», in codice rosso, dove è giunto in codice rosso alle 21,35.