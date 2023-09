Ponte di Boccaleone, giunto danneggiato: chiusa al traffico una corsia- Foto e video

Rallentamenti al traffico nella mattinata di venerdì 8 settembre lungo la circonvallazione: i Vigili del Fuoco hanno infatti deciso, intorno alle 10, di chiudere al traffico una corsia della via delle Valli a causa del danneggiamento (le cui cause sono ancora da verificare) di uno dei bulloni dei giunti del ponte di Boccaleone.

L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Bergamo, Marco Brembilla, ha svolto un sopralluogo lungo il tratto di strada , le ditte incaricate della manutenzione sono sul posto e stanno valutando le modalità di intervento mentre la Polizia locale è in loco per regolare il traffico.

La decisione del Comune

Il Comune di Bergamo ha ordinato, in via cautelativa, all’impresa incaricata della manutenzione la sostituzione di tutti i bulloni dei giunti del tratto lungo il quale si è verificato il danneggiamento: i lavori per la sistemazione delle parti metalliche avverrà a partire da mercoledì prossimo, un intervento notturno di una decina di giorni, con tecnici all’opera tra le ore 22 e le 5.Il bullone saltato stamane si trova infatti nel tratto in cui erano in corso i più recenti interventi di manutenzione del ponte: potrebbe quindi solo trattarsi di una parte metallica difettosa e nei prossimi giorni saranno accertate le cause di quanto accaduto.