Porta virtuale tra Bergamo e Brescia: il cantiere sul Sentierone - Le foto

Prende forma nella mattinata di venerdì 31 marzo in piazza Matteotti TheGate2023, il portale che connetterà Bergamo e Brescia, dando luogo a una sorta di varco digitale tra le due città grazie a schermi video e trasmissioni in live streaming . Una struttura identica è in fase di costruzione avanzata anche in Piazza della Vittoria a Brescia all’interno degli eventi promossi per «Bergamo Brescia Capitale della cultura 2023».