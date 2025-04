«Posti auto cancellati e albero tagliato»: la polemica corre sulla nuova ciclabile

Si sono visti cancellare una ventina di posti auto davanti a casa, dove da decenni erano abituati a parcheggiare. E si sono visti tagliare anche un grande albero (un acer negundo) che, pur malato e inserito nella «black list» di Regione Lombardia perché specie invasiva, era un verde intercalare nelle geometrie della via. La pista ciclopedonale in via Einstein, in fase di realizzazione, sta creando malumore tra i residenti del quartiere di Colognola, zona Azzanella. Perplessità portate all’attenzione del nostro giornale in una lettera dove i cittadini si chiedono perché il progetto non sia stato con loro condiviso.

La zona dove è stato abbattuto l’acer negundo I lavori sono in parte terminati e in parte ancora in corso su un tracciato che va ad innestarsi su tratti esistenti. Partendo dal percorso su via per Azzano (che a sua volta si connette con il tratto di via per Stezzano), si procede lungo l’attraversamento con semaforo a chiamata e, utilizzando il passaggio nel vicolo e nell’area verde esistente, si entra in via Einstein dove è stato allargato il marciapiede, tra via Costantina e via Fermi. Il percorso attraversa poi il parco di via Einstein e giunge su via Linneo, con un tracciato ricavato dall’allargamento del marciapiede esistente.

Dubbi sulla viabilità

Sulla validità del progetto i residenti sollevano più di un dubbio. Scrive il portavoce Francesco Benigni (ex consigliere comunale e presidente di Circoscrizione): «Questo tratto di pista ciclopedonale ha comportato l’eliminazione di 22 posti auto in un comparto edilizio con la presenza di condomini privi di box, questo avrebbe dovuto suggerire maggiore cautela nel disegnare una pista ciclabile del tutto inutile, quando non pericolosa, che va solo a complicare la vita dei residenti. Perché per un intervento così impattante non si è sentito il bisogno di un preventivo esame del progetto con i residenti, almeno nella Rete sociale? Qualcuno avrebbe potuto far notare che un tratto della pista andava a devastare un’area verde in parte privata: il risultato è che i lavori si sono arenati».

«Opera realizzata al 90%»

L’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota chiarisce: «L’opera è stata realizzata al 90%, i lavori sono al momento sospesi perché siamo in attesa del via libera di un condominio per l’utilizzo di un’area verde, ma l’assemblea condominiale ha già deliberato, manca solo la formalizzazione, poi completeremo l’intervento. Rispetto ma non condivido la posizione di chi dice che l’opera è inutile: è una delle poche piste ciclabili che collega in un percorso continuativo con un altro Comune, in questo caso Stezzano, con Bergamo, in via San Bernardino, grazie alla nuova passerella (sopra la circonvallazione). Lavoreremo anche sulla cartellonistica, così che le persone inizino ad imparare ad usare il tracciato. Per quanto riguarda i posti auto, saranno tutti recuperati in piazzale della Scienza, il saldo è - 1».