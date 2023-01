Prende forma il maxi palco: al via i lavori in viale Roma. Traffico in centro - Foto e video

Prime impalcature nella mattina di lunedì 16 gennaio in piazza Vittorio Veneto e viale Roma per realizzare il palco che ospiterà lo spettacolo «I Nuovi Mille» al debutto di Bergamo Brescia Capitali della cultura 2023. Gli operai si sono messi al lavoro nel corso della mattinata per dare forma a quello che idealmente sarà uno scalone che unisce il centro della città bassa con il cuore del borgo antico. Lo scalone sarà affiancato da due torri-faro oltre che dalla parte più di «logistica» necessaria alle riprese televisive. Al lavoro per l’allestimento delle strutture – si procederà sostanzialmente su due cantieri, che daranno poi vita alla più ampia struttura – ci saranno circa cento persone.