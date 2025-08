Principio d’incendio della canna fumaria di un ristorante in centro a Bergamo: l’intervento dei vigili del fuoco

Apprensione nel pomeriggio di mercoledì 6 agosto in via Zambonate, in centro a Bergamo, a due passi da piazza Pontida, per un principio d’incendio della canna fumaria di un ristorante della zona. Sul posto ben quattro squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco, che hanno attirato l’attenzione di passanti e turisti.