Propilei e stazione, rissa tra un centinaio di ragazzini: tre feriti

Per più di un’ora, nel pomeriggio di domenica 20 agosto, nel centro di Bergamo si sono viste scene che ricordano il Far West. Più di cento ragazzini, per lo più minorenni, si sono affrontati, rincorrendosi e picchiandosi tra i Propilei di Porta Nuova e piazzale Marconi, davanti alla stazione ferroviaria. Secondo le prime informazioni raccolte il bilancio è di due giovani accoltellati e un quindicenne ferito a colpi di catena. Nessuno dei tre è in gravi condizioni.