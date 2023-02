Quel fax che cambiò la nostra vita: «Il primo positivo, il Covid era realtà»

Domenica 23 febbraio 2020, le otto del mattino sono passate da poco . Il dottor Enrico Bombana è seduto alla scrivania del reparto di Malattie infettive del «Papa Giovanni» di Bergamo; ha appena iniziato il turno, come innumerevoli altre giornate, e sta per avviare il consueto «giro» dei pazienti. Ma non sarà un giorno anonimo, questo.