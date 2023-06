Rapina un turista con un machete alla stazione: arrestato un 31enne

È stato arrestato nel pomeriggio di giovedì 15 giugno un 31enne , pregiudicato e senza fissa dimora, che lo scorso aprile aveva rapinato in zona stazione un turista di nazionalità cinese. L’uomo è stato aggredito intorno alle tre di notte in piazzale Marconi e costretto a consegnare il denaro che aveva con sè sotto la minaccia di un machete . L’intervento degli uomini della Squadra Mobile della Questura di Bergamo ha comportato l’esatta identificazione del rapinatore, classe 1992, di origini africane e alla successiva emanazione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del Tribunale di Bergamo.