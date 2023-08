Resistenza agli antibiotici, a Bergamo il 78% di prescrizioni «appropriate»

Obiettivo raggiunto. Bergamo centra un risultato prezioso sul fronte dell’antibiotico resistenza, una delle criticità più diffuse in tema di uso dei medicinali: l’Italia ha i dati peggiori a livello europeo, perché si stima che in media ogni anno 200mila pazienti sviluppino una resistenza agli antibiotici, con 11mila decessi. Il territorio orobico ha però messo in campo un progetto – frutto della collaborazione tra Ats e medici di cure primarie – volto a una maggiore «appropriatezza prescrittiva», sulla scorta delle linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità: far sì che le prescrizioni di antibiotici «access» (cioè «appropriati», meno inclini a sviluppare resistenze batteriche) rappresentino il 60% delle prescrizioni di antibiotici. A oggi, secondo i dati diffusi ieri dall’Ats, i medici di base bergamaschi hanno già raggiunto il 78% di prescrizioni appropriate, andando già ben oltre l’asticella dell’Oms e con un buon miglioramento rispetto al 2022 (quando le prescrizioni «access» erano state il 52%).