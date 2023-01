Restyling del centro, piazza Matteotti riapre per l’inaugurazione della Capitale della cultura

Fervono i lavori in piazza Matteotti: è infatti agli sgoccioli il cantiere per la riqualificazione del terzo lotto del Centro piacentiniano, ancora poche settimane e tutti i lavori saranno completati, restituendo alla città l’area del centro novecentesco completamente rinnovata, con 13 alberature e ben 4000 mq di verde in più. Più aiuole, più verde, meno asfalto e un migliore arredo urbano: intorno a questi capisaldi entro la prossima settimana saranno riaperte le aree attualmente oggetto di cantiere: il centro Piacentiniano sarà tutto riaperto, infatti, in occasione dell’inaugurazione di Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura 2023 (20, 21 e 22 gennaio).