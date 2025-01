Rete bergamasca contro la violenza di genere, il presidio a Bergamo

Il ritrovo è alle 18 di mercoledì 8 gennaio, in largo Rezzara a Bergamo. La Rete bergamasca contro la violenza di genere torna in piazza - come ogni 8 del mese, da più di un anno - per «continuare a sostenere con una presenza che vuole essere sostegno e abbraccio per tutte le sorelle vittime di violenza».