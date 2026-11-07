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Cronaca / Bergamo Città Sabato 07 Novembre 2026

Ricordano targa e colore della moto rubata: due agenti la ritrovano

IL FURTO. Decisiva la memoria di due agenti della Squadra Volante, che hanno riconosciuto il motociclo in un parcheggio sotterraneo. Il mezzo è stato restituito al proprietario.

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Redazione Web
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Ricordano targa e colore della moto rubata: due agenti la ritrovano

Bergamo

Avevano memorizzato modello, targa e colore di una moto rubata poche ore prima. Il giorno successivo l’hanno riconosciuta nel parcheggio sotterraneo di un supermercato cittadino, riuscendo a restituirla al proprietario. Protagonisti dell’episodio Cesare e Sebastiano, due agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato di Bergamo.

Furto della moto in via Rovelli a Bergamo

La sera del 4 novembre, durante un servizio di controllo del territorio in via Rovelli, i due poliziotti sono stati avvicinati da un giovane che aveva subito il furto del proprio motociclo, avvenuto poche ore prima all’altezza del civico 24. Il ragazzo aveva già sporto denuncia ai carabinieri. Gli agenti hanno raccolto la descrizione del mezzo e avviato le ricerche nella zona. In un vicino campo sterrato hanno individuato il bauletto della moto, senza però trovare il veicolo.

Moto rubata ritrovata nel parcheggio di un supermercato

La svolta è arrivata il 5 novembre, quando Cesare e Sebastiano, durante una perlustrazione a piedi nel parcheggio sotterraneo di un supermercato cittadino, hanno notato una moto bianca parcheggiata fuori dagli stalli.

Ricordando i dettagli forniti dal giovane la sera precedente, i due agenti hanno effettuato gli accertamenti, che hanno confermato come si trattasse proprio del motociclo rubato. Il mezzo presentava il nottolino di accensione danneggiato.

Il proprietario, contattato dalla polizia, ha raggiunto il parcheggio e, completate le formalità di rito, ha potuto riavere la propria moto.

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