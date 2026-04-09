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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 09 Aprile 2026

Ryanair e gli aumenti: «Prenotate prima possibile»

TRASPORTI. La compagnia low cost avverte: «Carburante raddoppiato di costo,dopo Pasqua voli più cari».

Davide Amato
Davide Amato Redattore
Ryanair e gli aumenti: «Prenotate prima possibile»
Aerei Ryanair in transito dall’aeroporto di Bergamo

Il rischio rincari è dietro l’angolo e Ryanair, compagnia low cost irlandese storicamente legata all’aeroporto di Bergamo, consiglia di giocare d’anticipo, in vista delle vacanze estive, invitando ad approfittare delle tariffe attuali per evitare sorprese «salate». Le previsioni indicano infatti una possibile crescita dei prezzi nel settore del trasporto aereo, influenzata non solo dal costo del carburante, ripercussione diretta della guerra in Iran, ma anche dall’andamento della domanda nella stagione estiva, quella tradizionalmente legata alle ferie.

«Tariffe più alte»

«Invitiamo tutti i passeggeri a prenotare i propri voli e le vacanze il prima possibile, in questo modo saranno protetti dagli inevitabili aumenti dei prezzi dei voli e degli alloggi dopo Pasqua e più avanti durante l’estate – consigliano da Ryanair –. Con i prezzi del carburante raddoppiati nel mese di marzo, prevediamo che tutte le compagnie aeree trasferiranno questi costi più elevati sotto forma di tariffe aeree più alte dopo Pasqua e nel corso dell’estate».

Il contesto internazionale

L’incertezza regna comunque sovrana in questo momento storico, e anche il tema delle forniture non fa eccezione. «Non prevediamo carenze di carburante nel breve termine, ma la situazione è in evoluzione – proseguono dalla compagnia –. Al momento i nostri fornitori di carburante possono garantire gli approvvigionamenti fino a metà-fine maggio. Se la guerra in Iran dovesse concludersi presto, l’approvvigionamento non verrà interrotto». Molto dipende anche dalla disponibilità del passaggio dallo stretto di Hormuz: «In caso di chiusura fino a maggio o giugno – ipotizzano da Ryanair – non possiamo escludere rischi per le forniture di carburante in alcuni aeroporti europei».

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