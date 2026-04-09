Ryanair e gli aumenti: «Prenotate prima possibile»

Il rischio rincari è dietro l’angolo e Ryanair, compagnia low cost irlandese storicamente legata all’aeroporto di Bergamo, consiglia di giocare d’anticipo, in vista delle vacanze estive, invitando ad approfittare delle tariffe attuali per evitare sorprese «salate». Le previsioni indicano infatti una possibile crescita dei prezzi nel settore del trasporto aereo, influenzata non solo dal costo del carburante, ripercussione diretta della guerra in Iran, ma anche dall’andamento della domanda nella stagione estiva, quella tradizionalmente legata alle ferie.

«Tariffe più alte»

«Invitiamo tutti i passeggeri a prenotare i propri voli e le vacanze il prima possibile, in questo modo saranno protetti dagli inevitabili aumenti dei prezzi dei voli e degli alloggi dopo Pasqua e più avanti durante l’estate – consigliano da Ryanair –. Con i prezzi del carburante raddoppiati nel mese di marzo, prevediamo che tutte le compagnie aeree trasferiranno questi costi più elevati sotto forma di tariffe aeree più alte dopo Pasqua e nel corso dell’estate».