Saluto nazista e mima la scimmia, tifoso atalantino arrestato a Marsiglia

I fatti sono avvenuti in occasione della partita fra Olympique Marsiglia e Atalanta per la semifinale dell’Europa League e sono stati segnalati da diverse testate francesi, anche sui social.

I commenti su X

In un breve messaggio su X, il prefetto fa sapere che per i fatti di - le cui immagini circolavano sul web già subito dopo la partita - è stata arrestata una sola persona: «L’autore è stato fermato, posto in stato di fermo e comparirà davanti al giudice» si legge nel post. Il 3 maggio la prefettura aveva annunciato di essersi rivolta al procuratore della Repubblica per un esame immediato dei fatti dopo la diffusione sui social delle immagini con i tifosi dell’Atalanta con il braccio teso o che imitano i movimenti della scimmia.