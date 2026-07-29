Sanità pubblica, accordo su stipendi, ferie e orari: coinvolti 10mila lavoratori bergamaschi
CONTRATTAZIONE SINDACALE. La preintesa sul contratto 2025-2027 riguarda oltre 10mila addetti bergamaschi. Previsti aumenti, tutela dall’inflazione e nuove garanzie.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
La preintesa per il rinnovo del contratto nazionale della sanità pubblica 2025-2027 interessa oltre 10mila lavoratrici e lavoratori bergamaschi impiegati nelle Asst, nell’Ats e negli istituti di ricovero e cura.
La Fp Cgil esprime un giudizio positivo sull’accordo, che dovrà ora completare il proprio iter, e sottolinea la discontinuità rispetto al precedente contratto. Tra le misure previste figurano incrementi salariali, una verifica annuale dell’andamento dell’inflazione e nuove tutele su ferie e orari di lavoro.
Contratto della sanità, aumenti e clausola sull’inflazione
Secondo il sindacato, gli aumenti tabellari consentiranno un maggiore recupero del potere d’acquisto. La preintesa introduce inoltre una clausola di salvaguardia: tra un anno le parti torneranno a confrontarsi sull’effettivo andamento del costo della vita, valutando eventuali interventi.
L’accordo tutela anche la retribuzione accessoria durante le ferie e corregge i meccanismi legati all’orario convenzionale, che avrebbero potuto determinare debiti orari impropri a carico dei dipendenti.
Riconosciuta la figura dell’autista soccorritore
Sul fronte professionale viene inserita nell’Area degli assistenti la figura dell’autista soccorritore e viene avviata una revisione complessiva dei profili. «Questa preintesa inverte la rotta e torna a tutelare concretamente il potere d’acquisto», afferma Giorgio Locatelli, segretario generale della Fp Cgil di Bergamo.
Restano aperte alcune questioni, tra cui il servizio mensa, i limiti al salario accessorio e le risorse per le progressioni di carriera. Su questi temi il sindacato annuncia la prosecuzione della mobilitazione in vista della legge di Bilancio e dei prossimi provvedimenti sul pubblico impiego.
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