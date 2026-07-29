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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 29 Luglio 2026

Sanità pubblica, accordo su stipendi, ferie e orari: coinvolti 10mila lavoratori bergamaschi

CONTRATTAZIONE SINDACALE. La preintesa sul contratto 2025-2027 riguarda oltre 10mila addetti bergamaschi. Previsti aumenti, tutela dall’inflazione e nuove garanzie.

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Sanità pubblica, accordo su stipendi, ferie e orari: coinvolti 10mila lavoratori bergamaschi

Bergamo

La preintesa per il rinnovo del contratto nazionale della sanità pubblica 2025-2027 interessa oltre 10mila lavoratrici e lavoratori bergamaschi impiegati nelle Asst, nell’Ats e negli istituti di ricovero e cura.

La Fp Cgil esprime un giudizio positivo sull’accordo, che dovrà ora completare il proprio iter, e sottolinea la discontinuità rispetto al precedente contratto. Tra le misure previste figurano incrementi salariali, una verifica annuale dell’andamento dell’inflazione e nuove tutele su ferie e orari di lavoro.

Contratto della sanità, aumenti e clausola sull’inflazione

Secondo il sindacato, gli aumenti tabellari consentiranno un maggiore recupero del potere d’acquisto. La preintesa introduce inoltre una clausola di salvaguardia: tra un anno le parti torneranno a confrontarsi sull’effettivo andamento del costo della vita, valutando eventuali interventi.

L’accordo tutela anche la retribuzione accessoria durante le ferie e corregge i meccanismi legati all’orario convenzionale, che avrebbero potuto determinare debiti orari impropri a carico dei dipendenti.

Riconosciuta la figura dell’autista soccorritore

Sul fronte professionale viene inserita nell’Area degli assistenti la figura dell’autista soccorritore e viene avviata una revisione complessiva dei profili. «Questa preintesa inverte la rotta e torna a tutelare concretamente il potere d’acquisto», afferma Giorgio Locatelli, segretario generale della Fp Cgil di Bergamo.

Restano aperte alcune questioni, tra cui il servizio mensa, i limiti al salario accessorio e le risorse per le progressioni di carriera. Su questi temi il sindacato annuncia la prosecuzione della mobilitazione in vista della legge di Bilancio e dei prossimi provvedimenti sul pubblico impiego.

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