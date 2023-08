Sant’Alessandro, le bancarelle sul Sentierone e il Festival del folklore - Foto e video

Entrano sempre più nel vivo i festeggiamenti per Sant’Alessandro e sono tornate anche le bancarelle in centro: da giovedì 24 agosto sono aperte le bancarelle sul Sentierone, a cura di Comap, la cooperativa commercio aree pubbliche che raggruppa gli ambulanti di Bergamo. Gli stand terranno compagnia ai bergamaschi fino a domenica 27 agosto con specialità tipiche, oggettistica e abbigliamento. Le trenta postazioni giovedì sono state aperte ufficialmente alle 18 di giovedì e proseguono fino alla mezzanotte, mentre da venerdì a domenica osserveranno per tre giorni l’orario continuato dalle 10 alle 24.

Festival del Folclore

E sempre giovedì 24 agosto, in piazzale Alpini serata di spettacolo con il 39° Festival Internazionale del Folclore, a cura del Ducato di Piazza Pontida, con gruppi folk, musica e danze. L’iniziativa è iniziata con la sfilata da Piazza Pontida ed è proseguita con lo spettacolo in piazzale Alpini, tra musica e danze. Il clou sarà nella giornata di sabato: alle 12 in Piazza Vecchia il saluto alle autorità cittadine e lo spettacolo dei gruppi, mentre alle 20 la «Sbandierata di Sant’Alessandro» del gruppo Sbandieratori della Torre dei Germani di Busnago dal Sentierone a piazza Pontida.

Tanti appuntamenti

Le celebrazioni per Sant’Alessandro intrecciano momenti laici e religiosi, in un mix tra appuntamenti tradizionali e novità pensate di anno in anno. A chiudere il programma di Sant’Alessandro 2023 – la virtù scelta per quest’edizione è il Dialogo, il tema che fa da filigrana alle diverse iniziative – sarà lo spettacolo teatrale «Due uomini. Roncalli e Montini alla prova del tempo», in programma domenica 27 agosto alle 21,15 nella Cattedrale di Sant’Alessandro, per la regia di Luca Doninelli e con Massimo Popolizio, dedicato alle biografie di Giovanni XXIII e Paolo VI.

Ricca anche la giornata di venerdì 25 agosto. Tra le 10 e le 12,15 si terrà il concerto di campane per Sant’Alessandro; alle 18,30 sotto il portico di Palazzo della Ragione si inaugura la mostra «Destinazione museo» a cura del Museo diocesano Bernareggi; e dalle 19 alle 23 il Museo delle Storie di Bergamo promuove l’apertura speciale di Campanone, Palazzo del Podestà e Museo del Cinquecento.

Celebrazioni e riflessioni

Giovedì sera 24 agosto alle 20,45 nella Basilica di Sant’Alessandro in Colonna – in via Sant’Alessandro 34 – l’incontro dal titolo «Dialogo con i tempi nuovi, Sant’Alessandro può ancora ispirarci», con l’approfondimento dell’omelia tenuta il 26 agosto 1950 da monsignor Angelo Roncalli, Nunzio apostolico a Parigi. (Qui il programma degli appuntamenti relativi alla Basilica di Sant’Alessandro in Colonna).

Venerdì 25 agosto si svolgerà il tradizionale Cammino orante che porterà i fedeli dalla Basilica di Sant’Alessandro in Colonna fino alla Cattedrale di Città Alta, dove saranno attesi dal vescovo monsignor Francesco Beschi per una breve riflessione. La partenza è prevista dalla Basilica alle 19,30 e salirà fino in Città Alta accompagnando il cammino con preghiere, canti e tappe di riflessione su testi del cardinale Giovanni Battista Montini.

Sabato 26 agosto, festa liturgica di Sant’Alessandro, il vescovo Francesco presiederà alle 10,30 la Messa solenne nella Cattedrale di Città Alta. Alle 17 si terrà la preghiera dei Vespri e alle 18,30 il vescovo raggiungerà la basilica di Sant’Alessandro in Colonna per la celebrazione della Messa solenne.

