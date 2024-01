Sant’Alessandro, porte aperte alla città: «Insegniamo ai ragazzi a stare nel mondo»

Una giornata intera di laboratori e visite guidate per fare esperienza diretta di una proposta educativa unica nel suo genere. Sabato 13 gennaio il Sant’Alessandro apre le porte alle famiglie e ai ragazzi in procinto di scegliere quale sarà il percorso educativo da intraprendere, vuoi nella scuola media vuoi in quella superiore. Da oltre 175 anni il collegio vescovile Sant’Alessandro forma i giovani bergamaschi a diventare grandi e a stare nel mondo e quest’anno ha scelto di presentare la propria proposta formativa con una formula nuova per far vivere un’esperienza immersiva nella realtà didattica della scuola stessa. Per partecipare è necessario iscriversi dal sito della scuola.