Sbarazzo fino a domenica con l’incognita del meteo

Partenza sotto la pioggia per lo «Sbarazzo». Nonostante il maltempo, tanta gente si è data appuntamento in centro e in Città Alta, per approfittare degli sconti. Anche oggi un’ottantina di commercianti sarà pronta ad accogliere i clienti. Al momento è confermato anche il tradizionale appuntamento domenicale con la merce esposta sul Sentierone, anche se una decisione ufficiale verrà presa in base alle previsioni del tempo aggiornate.