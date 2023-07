Schianto in auto a Vercurago: muore a 31 anni, feriti tre amici

Tragico incidente stradale nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 luglio a Vercurago, comune lecchese della Valle San Martino. Erano le 2,30, quando una Skoda Fabia, per cause in corso d’accertamento, è uscita di strada mentre percorreva via Roma in direzione Lecco, finendo contro un muro di un’abitazione.