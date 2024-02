Schianto tra quattro auto nella notte in A4: muore giovane di 31 anni

Un giovane di 31 anni ha perso la vita nella notte tra domenica 25 febbraio e lunedì 26 febbraio in un incidente sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra Dalmine e Bergamo, in direzione Venezia. L’incidente ha coinvolto quattro auto su cui viaggiavano sei persone: il morto ha 31 anni mentre gli altri avrebbero riportato delle ferite ma non gravi. Si tratta di due giovani di 32 e 33 anni e altri tre uomini di 40, 55 e 62 anni.