Sciarpe nerazzurre al cielo, silenzio e dolore: l’ultimo saluto a Riccardo Claris, ucciso a Bergamo - Foto e video

Il feretro di Riccardo Claris, 26 anni, ucciso nella notte tra sabato e domenica 4 maggio da una coltellata in via dei Ghirardelli a Bergamo, ha attraversato il Borgo d’Oro facendosi largo tra gli amici e compagni di tifoseria nerazzurra nella mattinata di venerdì 9 maggio. Alle 10 ha raggiunto la chiesa parrocchiale di Santa Caterina dove si sono celebrati i funerali in città.

Almeno 300 ultrà presenti anche delle tifoserie gemellate della Ternana e Eintracht Francoforte

Le sciarpe alzate al cielo

Le sciarpe nerazzurre alzate al cielo, il silenzio rotto solo dal suono delle campane e tra la folla di giovani anche Luca Percassi, amministratore delegato di Atalanta bergamasca calcio, accompagnato dal dirigente Andrea Fabris, il Bocia Claudio Galimberti, la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali e l’assessora Marzia Marchesi, il Rettore dell’Università di Bergamo, Sergio Cavalieri.

La chiesa parrocchiale di Santa Caterina Il libro con i ricordi I tifosi e amici di Fabris

La sindaca Carnevali Tanta gente ai funerali Andrea Frabris e Luca Percassi

Una comunità sconvolta

Gli amici di Riccardo hanno caricato sulle spalle il feretro (con la maglia atalantina) e sono entrati in parrocchiale seguiti dalla famiglia del giovane consulente: in molti nei giorni scorsi sono passati dalla camera ardente per una preghiera e un saluto a Ricky. «Siamo di fronte a una, anzi dovremmo dire due famiglie, profondamente ferite sia pure per motivi opposti» ha esordito il parroco di Borgo Santa Caterina, monsignor Pasquale Pezzoli, rivolgendosi con il pensiero anche alla famiglia dell’assassino Jacopo De Simone. Monsignor Pezzoli ha voluto ricordare che la morte violenta di Claris ha sconvolto l’intera comunità. «Abbiamo una città profondamente toccata e lo dimostra la presenza del sindaco, Elena Carnevali, dei membri del Consiglio comunale e del Rettore dell’Università di Bergamo. Una città incredula di fronte a manifestazioni di malessere giovanile e non solo».

«Ma è una comunità che vuole reagire - ha però aggiunto il parroco -. La vita di Ricky è stata spezzata mentre stava realizzando i suoi sogni. Grazie a voi ragazzi e giovani che siete qui. Vi aspettavamo perché la nostra comunità è povera senza di voi» «Ma è una comunità che vuole reagire - ha però aggiunto il parroco -. La vita di Ricky è stata spezzata mentre stava realizzando i suoi sogni. Grazie a voi ragazzi e giovani che siete qui. Vi aspettavamo perché la nostra comunità è povera senza di voi». «Per la famiglia di Jacopo (De Simone ndr) chiediamo a Dio la forza perché possa andare avanti» ha detto ancora monsignor Pezzoli.

Il ricordo dell’ex allenatore della Gavarnese