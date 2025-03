Scontro auto-moto alla rotatoria per l’A4: due feriti e lunghe code

Code e rallentamenti sulla statale 671, in direzione della Valle Seriana, a causa di un incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno di sabato 28 marzo all’altezza della rotatoria dell’autostrada a Bergamo . Stando alle prime informazioni, a scontrarsi sarebbero state un’ auto e una moto , entrambe dirette verso la Valle. Scattato l’allarme in codice rosso (massimo grado di gravità), sul posto intervenuti i soccorritori con due ambulanze e l’automedica.

Nell’incidente, di cui non si conoscono al momento cause e dinamica, sono rimasti feriti due uomini, di 81 e 65 anni: entrambi non sarebbero in gravi condizioni. La polizia locale di Bergamo si sta occupando dei rilievi e della gestione del traffico. Inevitabili i rallentamenti nel tratto di 671 all’altezza della rotatoria dell’A4