Scontro a Curno, motociclista grave. L’automobilista non si ferma: è ricercato

Lo hanno stabilizzato e per poi trasportarlo d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. Dell’altro mezzo coinvolto nello scontro – accaduto in territorio di Curno, dove la Briantea prende il nome di via Bergamo, all’altezza del pub birreria Wiener Haus e del negozio Conbipel – i nvece nessuna traccia: l’automobilista non si non si è fermato a prestare soccorso. Ora è ricercato dalla Polizia Stradale di Bergamo. L’uomo viaggiava su un’utilitaria scura senza lo specchietto destro, rimasto a terra dopo lo scontro.