scontro tra due auto, investito un 80enne ai Propilei di Bergamo

Investimento in pieno centro a Bergamo poco prima delle 11 di martedì 10 ottobre: un uomo di 80 anni, che stava camminando sul marciapiede diretto verso Città Alta, all’altezza dei Propilei e del fiorista Rebussi, è stato investito da un’auto che stava svoltando verso Palazzo Uffici. L’auto arrivava dalla stazione quando ha girato a sinistra in largo Porta Nuova, urtando prima una seconda vettura che stava andando verso la stazione, nella direzione opposta. La donna al volante, di 55 anni, non è rimasta ferita ma ha accusato un malore: è stata trasferita all’Humanitas Gavazzeni per accertamenti.