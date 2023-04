«Scoperto» il murale di via Bonomelli realizzato per la Capitale della Cultura - Le foto

Adesso sì che si vede. Liberato dalle impalcature e dai teli del cantiere, in via Bonomelli , vicino all’angolo con via Paglia, sulla parete laterale di una palazzina in ristrutturazione fa bella mostra di sé un grande murale colorato alto 20 metri, dove spicca il logo della Capitale della Cultura. Un benvenuto (anzi, «welcome») a caratteri cubitali per accogliere chi viene a visitare Bergamo.