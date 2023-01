Secondo weekend da Capitale della Cultura: i numeri del successo

«La città in festa», la tre giorni di eventi del secondo weekend d’inaugurazione della Capitale della Cultura , ha registrato un’alta affluenza di cittadini che hanno frequentato numerosi i luoghi e gli eventi previsti nel progetto coordinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo, con il supporto organizzativo del Teatro Tascabile e la sponsorizzazione del Comitato Bergamo Brescia 2023. «Sono davvero soddisfatta del risultato raggiunto in questo secondo weekend di inaugurazione di Bergamo Brescia 2023. Tutti gli eventi inseriti nel ricco palinsesto di musica, cinema, musei, teatro, biblioteche, offerto alla cittadinanza ha registrato il sold out o una partecipazione straordinaria».