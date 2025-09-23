Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 23 Settembre 2025

Senzatetto di 46 anni trovato morto in via Locatelli a Bergamo

IL LUTTO. L’uomo di origine indiana conosciuto alla Caritas spesso dormiva sotto il porticato della chiesa di San Marco, dove è stato rinvenuto senza vita nella mattinata di martedì 23 settembre.

La polixia locale di Bergamo in via Locatelli dove è stato ritrovato il corpo senza vita di un senzatetto di 46 anni di origini indiane
La polixia locale di Bergamo in via Locatelli dove è stato ritrovato il corpo senza vita di un senzatetto di 46 anni di origini indiane

Il corpo senza vita è stato notato nella mattinata di mercoledì 23 settembre. Si tratta di un senzatetto di origini indiane di 46 anni noto alla Caritas sin dal 2013, quando aveva chiesto per la prima volta un aiuto.

L’uomo dormiva spesso sotto i portici della chiesa di san Marco in via Locatelli in pieno centro a Bergamo e proprio nella serata di lunedì 22 settembre era stato visto ancora vivo dal sacrestano mentre si apprestava a passare la notte all’agghiaccio.Sul posto i carabinieri e la polizia locale di Bergamo che stanno indagando sulle cause del decesso che ancora appaiono poco chiare.

