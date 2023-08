Sfollati e alloggi inagibili, sopralluoghi dopo il rogo in via Moroni: si contano i danni

Continuano le operazioni in via Moroni, all’indomani del rogo che lunedì 21 agosto intorno alle 10,30 è scoppiato all’ultimo piano del civico 20 e si è propagato anche ai tetti vicini. Durante la notte i pompieri sono rimasti a presidiare e dalla mattinata insieme alla Polizia locale e i residenti hanno effettuato dei sopralluoghi. Presente la comandante della Polizia locale Gabriella Messina. Le operazioni continueranno anche nel pomeriggio: i danni sono ingenti e il bilancio va aggiornandosi di ora in ora. Proseguono anche gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio: sta operando il nucleo investigativo dei vigili del fuoco. Un tratto di strada è ancora chiuso.

I danni

(Foto di Bedolis) I detriti

(Foto di Bedolis)

Alloggi inagibili

Una ventina gli appartamenti dichiarati inagibili, 40 le unità immobiliari coinvolte e 43 le persone fuori casa. È stato un lunedì di paura in via Moroni, nel pieno centro di Bergamo, a due passi da piazza Pontida e da largo Cinque Vie. Nella mattina, intorno alle 10,30, è scoppiato un incendio all’ultimo piano del civico 20. In poco tempo le fiamme sono divampate, propagandosi, anche sui vicini tetti e coinvolgendo almeno altre tre palazzine, tra i civici 14 e 40. In azione, in via Moroni, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine, di Zogno e i volontari di Gazzaniga e di Treviglio. Dopo aver sgomberato i piani sotto il tetto, i pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento che sono durate diverse ore. I focolai, più volte circoscritti, si sono però riaccesi altrettante volte, fino alle 17, anche a causa del forte vento.

Le operazioni lunedì 21 agosto

(Foto di Bedolis) Le fiamme

(Foto di Bedolis) Vigili del fuoco e forze dell’ordine sul posto

(Foto di Bedolis)

I vigili del fuoco hanno lavorato instancabilmente per tutta la giornata, verificando anche le condizioni degli appartamenti, e nella notte sono rimasti a presidiare l’area. Lunedì mattina la polizia locale e i carabinieri avevano invece fatto uscire tutti gli inquilini che erano all’interno delle palazzine tra i civici 14 e 40. Nel frattempo i tecnici comunali hanno lavorato per trovare una sistemazione temporanea per gli sfollati. A causa dell’incendio diverse decine di residenti si sono ritrovati in strada, dove hanno vissuto una giornata di angoscia, e in serata 43 di loro hanno ricevuto la comunicazione di non poter rientrare a casa, almeno per la notte: una ventina di alloggi sono stati dichiarati inagibili e tutto il blocco di edifici tra il civico 14 e 30, fortemente colpito dall’incendio, è stato interamente chiuso.

La gente in strada lunedì lunedì 21 agosto

(Foto di Bedolis) Le operazioni

(Foto di Bedolis) Le operazioni

(Foto di Bedolis)