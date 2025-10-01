Sgambada de Lònguel: torna la marcia sui Colli

La marcia non competitiva tra i Colli, una delle più antiche della città, torna domenica 5 ottobre con la 51esima edizione. Appassionati di sport e ambiente, ma anche semplici cittadini e famiglie, si daranno appuntamento alle 9 all’oratorio di Longuelo (ingresso da via Lochis) per la partenza. Anche quest’anno l’evento organizzato dall’associazione VivereLonguelo prevede due percorsi: quello classico da 10 chilometri e quello ridotto da 5 chilometri, adatto soprattutto a famiglie con bambini e alle persone più fragili.

Come tutti gli anni, la Sgambada si regge grazie al contributo e ai doni degli esercizi commerciali del quartiere - e non solo -, di privati e istituzioni. I partecipanti, ai quali è richiesta una piccola quota per sostenere le spese di organizzazione (6 euro per gli adulti e 5,50 euro per i soci Fiasp, comprensivo di dono promozionale; 4,50 euro e 4 euro per i tesserati Fiasp senza dono; e 4,50 euro per i bambini fino a 7 anni, con dono compreso) riceveranno infatti un pacco di pasta e un vasetto di sugo biologico offerti dalla cooperativa Il Sole e la Terra. Ai più piccoli verrà regalato invece un kit per colorare. Ma la Sgambada quest’anno distribuirà anche 80 premi a sorpresa messi a disposizione dai commercianti.

