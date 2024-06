Si rompe una tubazione: allagato il Rondò delle Valli. Chiuso il tratto tra via Borgo Palazzo e il rondò delle Valli - Foto e video

I Vigili del fuoco di Dalmine hanno messo in sicurezza nella prima parte della mattinata l’arteria stradale che collega la città di Bergamo e le valli. L’accesso al Rondò resterà interrotto fino al ripristino delle condizioni di sicurezza: la strada resterà chiusa fino a tarda sera, fa sapere Uniacque. La Polizia stradale ha inoltre chiuso dalle 11,15 la Circonvallazione per chi esce dal casello della A4.

I tecnici di Uniacque sono al lavoro per ripristinare la tubazione rotta anche con l’uso di una escavatrice. «Si è rotta una tubazione DN300 sulla Circonvallazione delle valli, all’incrocio con via Gleno e ha causato l’allagamento della sede stradale e della zona circostante – spiegano da Uniacque –. Il personale di Uniacque è intervenuto sul posto per verificare le cause della rottura e interrompere il flusso d’acqua: l’operazione ha richiesto una serie di complesse manovre tecniche, in conseguenza delle quali nella zona circostante potrebbero presentarsi temporanei fenomeni di torbidità nell’erogazione idrica, a causa dell’inversione del flusso di acqua nelle condotte».