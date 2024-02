Si schianta contro un muro in via Previtali: salvo un 37enne - Foto e video

Un uomo di 37 anni si è schiantato nella notte tra sabato e domenica in via Previtali a Bergamo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 4 di mattino in una delle vie del centro città all’altezza del civico 18: l’uomo, in stato di ebbrezza, è finito con la sua auto fuori strada .

L’impatto è stato violento: l’automobilista è stato soccorso da un’ambulanza e dall’auto medica del 118 ed è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII: non ha riportato gravi ferite. Non sono stati coinvolti altri mezzi. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere la vettura e i Carabinieri di Bergamo per i rilievi. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.