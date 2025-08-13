Si tuffa nel fiume Oglio, 21enne annega. In difficoltà anche i due amici che hanno cercato di salvarlo

Ennesimo dramma di questa estate nelle acque del fiume Oglio, al confine tra Palazzolo (Brescia) e Castelli Calepio (Bergamo). Nel pomeriggio di mercoledì 13 agosto un giovane di 21 anni di origini senegalesi e residente ad Albano, è annegato nei pressi della nuova diga.

La dinamica dell’incidente

Era in compagnia di due amici, di 16 e 22 anni, entrambi di origine senegalese e residenti a Seriate, che hanno tentato di soccorrerlo ma a loro volta si sono trovati in grave difficoltà. Entrambi sono stati poi salvati da due passanti che si trovavano sulla sponda bresciana.