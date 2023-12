Spaccio di droga: ventenne fermato vicino all’Istituto Pesenti

Prosegue il giro di vite contro lo spaccio di sostanze stupefacenti in città: la Polizia locale ha arrestato proprio nelle scorse ore un ragazzo di 20 anni residente a Verdellino, durante un controllo dei quartieri della città con l’ausilio dell’unità cinofila Tenai. Il giovane è stato controllato, insieme ad altri due ragazzi, nella serata di giovedì 14 dicembre, nei pressi dell’Istituto Pesenti, tra via Ozanam e via Da Balsamo. Gli agenti del Comando di via Coghetti pattugliano infatti l’area in concomitanza con le lezioni serali che si tengono nell’istituto, proprio con l’obiettivo di preservare la sicurezza dell’ambiente scolastico e del quartiere.