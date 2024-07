Strade sicure, due militari nella zona della stazione - Foto

Militari in stazione

(Foto di Bedolis)

Nei giorni scorsi l’assessore Angeloni ha fatto sapere anche che «oltre a piazzale Marconi e alla stazione i militari coinvolti nell’operazione “Strade Sicure” saranno impegnati anche nelle vie limitrofe e, in particolare, nelle vie Paglia e Bonomelli, con una presenza oraria dilatata pure nelle ore tra sera e prima notte, con funzione deterrente. Inoltre rafforzeremo la presenza della polizia locale, che non è mai cessata, sempre con funzione deterrente - ha detto -. Il 29 luglio, con la variazione di Bilancio, troveremo le risorse per incrementare la videosorveglianza con altre 25 telecamere, due delle quali verranno installate tra le via Paglia, Novelli e Bonomelli, come auspicato da Sergio Gandi, mio predecessore nel ruolo di assessore alla Sicurezza».