Superbonus, con la stretta sui crediti in Bergamasca 2.500 cantieri a rischio

Lo stop immediato alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura decretato dal governo in materia di Superbonus è diventato motivo di scontro politico e non solo. I costruttori edili di Ance hanno bollato la decisione governativa come un «blitz» che avrà ripercussioni sui cantieri e sui posti di lavoro. Si cerca ora una soluzione in extremis, con il tavolo convocato lunedì 20 febbraio a Roma con le associazioni di categoria e le ipotesi al vaglio per porre rimedio al caos dei crediti incagliati. Un quadro a tinte fosche che, secondo le stime di Ance Bergamo , potrebbe tradursi nella chiusura di ben 2.500 cantieri solo nel territorio orobico . Un tracollo da evitare in un settore strategico per l’economia del territorio. I contenziosi sono dietro l’angolo, tra venditori e compratori, privati e ditte incaricate di eseguire i lavori con i crediti bloccati. E si moltiplicano le ipotesi allo studio per non rendere vana, con il blocco della cessione dei crediti, un’agevolazione fiscale che, nella sua versione originaria, consisteva nella detrazione del 100% delle spese sostenute per interventi finalizzati all’efficienza energetica degli edifici, scesa al 90% per i lavori iniziati dopo il 1° gennaio 2023 .