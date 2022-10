Telefonate moleste, niente tregua: il registro funziona solo a metà

A tutte le ore, tutti i giorni. I telefoni continuano a squillare, dall’altro capo della linea c’è il consueto fuoco di fila: offerte per gas o luce, nuovi piani tariffari telefonici, abbonamenti della pay-tv e via elencando . Il «Registro pubblico delle opposizioni» sembra filtrare ben poco, al momento: benché ormai dall’estate sia entrato in vigore l’aggiornamento che consente al cittadino di opporsi alle chiamate di telemarketing indesiderate, bloccandole ora anche sul proprio telefono cellulare oltre che sui numeri fissi, il fenomeno è invece rimasto ben radicato. Insomma, il telemarketing pare aver dribblato il filtro. Lo segnala l’esperienza quotidiana e lo confermano anche i lettori de L’Eco di Bergamo che hanno partecipato numerosi al sondaggio lanciato nei giorni scorsi sui canali social del giornale.