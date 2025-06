Teleriscaldamento e nuova Gamec: dal 9 giugno modifiche alla viabilità in via Frizzoni, Muraine, Battisti e Pitentino

ll cantiere si articolerà in quattro fasi successive, che avranno un impatto significativo sulla viabilità e si concluderanno prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 2025-2026. I periodi previsti sono i seguenti: dal 9 giugno al 26 luglio, dal 27 luglio al 3 agosto, dal 4 all’11 agosto e infine dall’11 al 31 agosto.

Cantiere estivo per ridurre i disagi

I lavori sono stati programmati in questo periodo estivo, in concomitanza con la chiusura delle scuole e la minore pressione del traffico, proprio per ridurre al minimo i disagi. La prima fase si concluderà il 26 luglio e comporterà diverse modifiche alle vie d’accesso e di uscita dalla città. Nel dettaglio, gli scenari viabilistici previsti:

Ingressi alla città

Dalla Val Brembana verso centro città/sud: si potrà percorrere via Cesare Battisti (senso unico direzione centro tra piazzale Tiraboschi e via San Giovanni) e poi via San Giovanni oppure via Muraine (senso unico in direzione sud) e via Frizzoni dove ci sarà un restringimento di carreggiata.

Le mappe del cantiere

Dalla Val Seriana verso centro città/sud: arrivando da via Suardi sarà possibile raggiungere via Verdi percorrendo via Pitentino con uscita su via Cesare Correnti (senso unico in direzione centro piazzale Tiraboschi e via San Giovanni), per proseguire su via San Giovanni. Sarà possibile accedere a via Frizzoni, sempre a doppio senso di marcia.

Uscite dalla città

Verso la Val Seriana: da via Verdi si prosegue senza difficoltà su via San Giovanni, viale Muraine e via Suardi.

Verso la Val Brembana: da via Verdi, viale Muraine e via Pitentino.

Da via Frizzoni: uscita consentita sia verso via Suardi (tutta a doppio senso di marcia, con sospensione temporanea della corsia preferenziale nel tratto via Noli - via Bronzetti) sia verso via Pitentino.

Altre modifiche

Chiusura temporanea di via Borgo Palazzo in uscita su via Frizzoni dal 9 al 29 giugno. Accesso consentito ai soli residenti con doppio senso di marcia a vista. Per i non residenti, deviazione obbligatoria in via Torretta e via Madonna della Neve. Per i veicoli con massa superiore a 3,5t obbligo di svolta in via Da Calepio.

Chiusura temporanea di vicolo San Giovanni in uscita su via Frizzoni dal 9 giugno al 31 agosto. Accesso consentito ai soli residenti con doppio senso di marcia a vista.

Parcheggi per residenti Zona D1

Alcuni stalli per i residenti con permesso della Zona D1 verranno temporaneamente eliminati ma sarà consentito la sosta con il medesimo permesso, per tutta la durata del cantiere, all’interno del parcheggio antistante la curva Morosini del Gewiss Stadium, piazzale Goisis, senza obbligo di disco orario.

«Siamo consapevoli che questi lavori comportano alcune criticità per la viabilità cittadina, ma si tratta di interventi fondamentali per lo sviluppo sostenibile e la riqualificazione della nostra città. Abbiamo scelto di concentrare questa prima fase nel periodo estivo, quando la presenza di scuole e attività è ridotta, proprio per limitare i disagi ai cittadini» dichiara l’assessore alle Politiche della Mobilità Marco Berlanda

«Anche per questi importanti cantieri lavoreremo per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada e per assicurare un flusso il più possibile ordinato e regolare. La Polizia Locale sarà presente con pattugliamenti e presidi dedicati, soprattutto all’avvio delle modifiche viabilistiche concomitanti la progressione del cantiere, al fine di monitorare la situazione in tempo reale e intervenire rapidamente» dichiara l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni.

