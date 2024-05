Temporale in Bergamasca, grandine e allagamenti - I video di Curno e Longuelo. Confermato il maxischermo in centro

Ancora tante nuvole e tanta pioggia, sia in pianura sia in montagna. Se il sole della mattina di mercoledì 21 maggio ci ha fatto illudere, nel pomeriggio la situazione è stata critica dal punto di vista meteorologico sulla Bergamasca.

Pianta sulla strada alla Madonna del Bosco Un vero e proprio peggioramento della situazione, con forti precipitazioni, grandine, vento e allagamenti a causa della violenza della pioggia caduta. In particolare si segnalano importanti allagamenti a Colognola e Longuelo, per la città: qui è stata chiusa via Longuelo dalle 16.30 per problemi di intasamento fognario. Sempre a Longuelo allagati alcuni box e il negozio “Puntogel”.

Un ristagno di acqua ha destato più di una preoccupazione, soprattutto perché il quartiere è ancora memore del devastante allagamento avvenuto nel 2016. L’evento odierno non è paragonabile a quello di 8 anni fa, anche perché la vasca di laminazione realizzata ad Astino ha retto senza grossi problemi, si è riempita e ha scaricato l’acqua come previsto, così come la portata della Roggia Curna e dello scaricatore di via Madonna del Bosco non hanno registrato particolari criticità o esondazioni. La Polizia Locale e l’assessore ai lavori pubblici Marco Brembilla si sono recati immediatamente sul posto per verificare la situazione. La strada è stata chiusa al traffico e si son registrati danni a qualche box interrato e attività commerciale.

Qualche rallentamento nello smaltimento delle acque meteoriche anche in via Sylva a Loreto, quartiere di Bergamo.