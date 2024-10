Terrorismo a Bergamo: arrestato un 22enne per proselitismo sul web

Un’inchiesta di antiterrorismo tra Brescia e Bergamo ha portato all’arresto di un giovane 22enne di origini egiziane: è stato fermato nella Bergamasca per attività di proselitismo sul web nella giornata di venerdì 4 ottobre. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il 22enne di origini egiziana arrestato per apologia del terrorismo in Bergamasca dalla Digos di Brescia e Bergamo nell’ambito di un’inchiesta della procura di Brescia sarebbe stato intenzionato a passare all’azione.