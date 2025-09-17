Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 17 Settembre 2025

Torna la festa di via Borgo Palazzo con gli artisti per strada

L’EVENTO. Domenica 21 settembre, dalle 10 alle 19, via Borgo Palazzo si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per la nuova edizione della Festa del Borgo.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Teatro per caso - Flamingos: tra gli ospiti della Festa di Borgo Palazzo di domenica 21 settembre
Teatro per caso - Flamingos: tra gli ospiti della Festa di Borgo Palazzo di domenica 21 settembre

Domenica 21 settembre, dalle 10 alle 19, via Borgo Palazzo si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per la nuova edizione della Festa del Borgo, una delle manifestazioni più attese del calendario cittadino. Dopo il successo dello scorso anno, che ha registrato un’affluenza straordinaria in una sola giornata, l’appuntamento torna a celebrare l’anima di uno dei quartieri più storici e vitali di Bergamo. Per un’intera domenica il lungo chilometro e mezzo di Borgo Palazzo sarà interamente pedonalizzato e animato da oltre 200 botteghe aperte, stand di street food, spettacoli itineranti, aree dedicate allo sport e ai bambini, momenti musicali e promozioni speciali curate dai commercianti del quartiere. Un’occasione unica per vivere la città in un clima di festa, curiosare tra negozi e bancarelle, assaporare piatti tipici e lasciarsi sorprendere da performance in strada.

Vaco Circo
Vaco Circo
Dante Cigarini
Dante Cigarini

La storia di Borgo Palazzo come fulcro del commercio bergamasco affonda le radici nel Medioevo, quando era una delle principali vie di accesso alla città per chi proveniva da Venezia. Questo spirito dinamico e comunitario si rinnova oggi grazie all’Associazione Le Botteghe di Borgo Palazzo, nata nel 1994 e attiva con oltre 200 iscritti: proprio loro, da quindici anni, rendono possibile questa festa insieme al sostegno delle istituzioni locali.

Il Buskers Festival

Elemento distintivo dell’edizione 2025 sarà ancora una volta la collaborazione con il Bergamo Buskers Festival, diretto da Marco Pesce: giocolieri, musicisti, acrobati e attori di strada provenienti da tutta Italia e dall’estero porteranno energia e stupore lungo il percorso pedonale. Dal teatro di strada alle arti circensi, dal truccabimbi alle esibizioni spettacolari, ogni postazione sarà un’occasione di meraviglia per grandi e piccoli.

La locandina
La locandina
Luparia
Luparia

La Festa del Borgo non è solo divertimento, ma anche un invito a riscoprire il valore del commercio di vicinato e a rafforzare il legame con il territorio. Un evento che unisce comunità, cultura e socialità, confermando Borgo Palazzo come uno dei cuori pulsanti della città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
cinema
musica
Economia, affari e finanza
Trasporti
Trasporti stradali
Tempo libero
Spostamenti, Trasporti quotidiani
traffico
Marco Pesce