Torna lo Sbarazzo a Bergamo: sarà sul Sentierone domenica 7 aprile

Sarà domenica 7 aprile dalle 10 alle 19 sul Sentierone con i gazebo che erano stati previsti lo scorso 3 marzo. Ancora sconti, quindi, per la “parte due” della nona edizione della manifestazione. La tre giorni di «super sconti», da venerdì a domenica avvenuta il mese scorso, era stata infatti segnata dal maltempo. Gli organizzatori dell’evento avevano deciso di annullare l’esposizione degli stand sul Sentierone lo scorso 3 marzo, e la caccia allo sconto era proseguita con successo all’interno degli ottanta negozi aderenti, in centro ma anche nei borghi e in Città Alta.

Lo Sbarazzo del resto si conferma un forte boost per salvare la stagione, reso possibile dalla sinergica collaborazione tra esercenti, l’associazione BergamoInCentro, Distretto del commercio e amministrazione comunale. Nonostante il meteo sfavorevole, lo Sbarazzo si era confermato come una delle manifestazioni puramente commerciali in grado di attirare migliaia di persone, portando anche numeri molto positivi in termini di fatturato per i negozi. Da qui la decisione di recuperare gli stand annullati sul Sentierone domenica 7 aprile, dalle 10 alle 19.