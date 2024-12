Tutto pronto per la Babbo Running: sport, divertimento e solidarietà

È il giorno della tradizionale «Babbo Running», la corsa e camminata con barba e costume di Babbo Natale, aperta a tutti, per una giornata all’insegna della gioia del Natale, del divertimento e della solidarietà. Giunta alla 14ª edizione, la manifestazione coinvolge appassionati di tutte le età, una festa pre-natalizia per l’intera città, un modo più divertente per scambiarsi gli auguri di Natale.