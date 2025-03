Un po’ di Hollywood a Bergamo: la star di «Hotel Portofino» dalla Giuliana

McElhone, conosciuta anche per i ruoli nel «The Truman show» e «Californication», è protagonista proprio in questi giorni in tv su RaiPlay di in una miniserie in cui interpreta la figlia di un ricco industriale inglese che si trasferirà nella Riviera ligure di Levante per aprire un hotel in stile britannico a Portofino negli anni Venti. E l’amore per l’Italia sembra non finire per l’attrice scoperta da James Ivory come si vede nella foto pubblicata sui social dalla trattoria di via Broseta: «Hollywood a Bergamo». E c’è chi commenta: «Giuliana, sei tu la diva» a proposito della ristoratrice dal cuore nerazzurro.