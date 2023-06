Un weekend senza guardia medica: 11 dottori in malattia. Ai pazienti si rispondeva da Brescia

Sedi in gran parte chiuse, «vicariamenti» (sostituzioni) da province limitrofe, numeri che non tornano, conferme che non arrivano, annunci, smentite. Quel che è certo è che la crisi della Continuità assistenziale (Ca, ex Guardia medica) in Bergamasca è esplosa nel weekend del «ponte». Da inizio giugno, infatti, i medici di Ca in servizio e i dimissionari raccontano di un numero davvero esiguo di sedi aperte (giovedì ai medici ne risultavano aperte solo 3), quando invece Ats Bergamo, a fine maggio, assicurava il mantenimento del servizio in tutte le 27 sedi (mentre 15 giorni fa era emersa la volontà di chiuderne 20), annunciando di aver trovato 65 medici pronti a scendere in campo per tenerle aperte.