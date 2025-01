Urban Night Trail e mezza maratona, ecco le limitazioni del traffico a Bergamo

Sabato 1° febbraio

Dalle ore 1 del 1° febbraio e fino alle ore 24 del 2 febbraio in piazza Matteotti, nel tratto compreso tra via Tasso e via Crispi divieto di transito veicolare e divieto di sosta, eccetto i veicoli dell’organizzazione per le operazioni di allestimento e smontaggio delle attrezzature al servizio della manifestazione.

Dalle ore 17.45 alle ore 20.30 del 1° febbraio e comunque fino al termine della manifestazione, divieto di transito veicolare solo per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti lungo il percorso della Urban Night:

Viale Roma, Via Vittorio Emanuele, Via Botta, Via Sant’Alessandro, Vicolo San Carlo, Via Tre Armi, Via degli Orti, Via Borgo Canale, Via San Martino della Pigrizia, Salita Scorlazzino, Via Sudorno, Via Torni, Via G. Marieni, Via San Sebastiano, Scaletta San Sebastiano, Via San Sebastiano, Via San Vigilio, Via Al Castello, interno Parco San Vigilio, Via Cavagnis, Via Sotto le Mura di Sant’Alessandro, Via Beltrami, Via Roccolino, Via Maironi da Ponte, Via Alla Porta di San Lorenzo, Via Fara, Porta Sant’Agostino, Scaletta della Noca, Piazza Giacomo Carrara, Via San Tomaso, Via Pignolo, attraversamento incrocio tra Via Verdi e Via San Giovanni, Piazzetta Santo Spirito, Via Tasso, Piazza Matteotti

Domenica 2 febbraio

Dalle ore 1 alle ore 13 del 2 febbraio in via Crispi:

strada a fondo chiuso in prossimità di piazza Matteotti

divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari in direzione di piazza Matteotti

istituzione del doppio senso di circolazione con entrata ed uscita verso Rotonda dei Mille

Dalle ore 7 alle ore 14 del 2 febbraio 2025 in viale Roma, nel tratto compreso tra Largo Porta Nuova e via Tasca, divieto di transito veicolare

Dalle ore 8.30 e fino alle ore 13 di domenica 2 febbraio 2025 e comunque fino al termine della manifestazione, divieto di transito veicolare per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti, lungo il percorso della mezza maratona:

Viale Roma, Viale Vittorio Emanuele, Via Locatelli, Via Petrarca, Via Verdi, Via San Giovanni, Via Battisti, Via Borgo Santa Caterina, Via Suardi, Via Frizzoni, Via Pignolo, Via Tasso, Largo Belotti, Via Tasca, Rotonda Dei Mille, Via Garibaldi, Via Statuto, Accademia Guardia Di Finanza, Via XXIV Maggio, Via Broseta fino all’incrocio con Via Lidice, Via Broseta direzione Centro, Piazza Pontida, Via XX Settembre, Porta Nuova, Via Camozzi, Via Frizzoni, Via Suardi, Via Santa Caterina, Via Cesare Battisti, Via San Giovanni, Via Verdi, Via Petrarca, Via Tasca, Rotonda Dei Mille, Via Garibaldi, Via dello Statuto, Accademia Guardia di Finanza, Via XXIV Maggio, Via Broseta fino all’incrocio con Via Lidice, Via Broseta direzione Centro, Piazza Pontida, Via XX Settembre, Piazza Matteotti

Dalle ore 8.30 alle ore 13 e comunque fino al termine della manifestazione in via Longo

strada a fondo chiuso in corrispondenza dell’intersezione con via Santa Caterina

doppio senso di circolazione in entrata e uscita da via Suardi

Dalle ore 8.30 alle ore 13 e comunque fino al termine della manifestazione in viale Corpo Italiano di Liberazione senso unico di marcia in direzione di via Carducci

in via Coghetti e in via Goethe in corrispondenza dell’intersezione con via Corpo Italiano di Liberazione obbligo di svolta a sinistra;