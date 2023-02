Vacanze ed escursioni senza barriere: Bergamo e Brescia fanno scuola alla Bit

Vacanze senza ostacoli, escursioni senza barriere. Bergamo e Brescia puntano sui servizi per un turismo accessibile e inclusivo per favorire la presenza di turisti con disabilità e dei loro familiari. Si tratta di un progetto innovativo - ormai in fase avanzata - che si sviluppa nelle provincie di Bergamo e Brescia per poter essere esportato in altri territori lombardi.