Verso le elezioni: il sondaggio di Eco.Bergamo sull’ambiente

L’8 e il 9 giugno prossimi si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo e, in contemporanea, per le elezioni amministrative. In provincia di Bergamo i Comuni che andranno al voto saranno 164 su 243, due terzi del totale, compreso il capoluogo. Nelle elezioni europee i cittadini decideranno il nostro futuro, scegliendo tra visioni, anche molto diverse tra loro, della società: questo esercizio concreto di libertà e di democrazia è possibile proprio perché tutte le famiglie politiche mettono questi valori al centro della propria azione. Non di meno, nelle elezioni comunali i cittadini decideranno il futuro dei nostri territori, sapendo che solo pensando ai problemi del borgo si può contribuire ad affrontare anche quelli globali, tenendo sempre i piedi ben piantati nella realtà.